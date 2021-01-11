全球最大OLED面板製造商，韓國樂金顯示公司（LG Display）11日在全球最大的消費電子展(CES)中，推出採用新開發的材料所製成的77英寸OLED面板。

OLED，也就是有機發光二極體，問世時以自發光特性，不像薄膜電晶體液晶顯示器需要背光，因此，可視度與亮度均高，且無視角問題。自2013年以來，樂金顯示一直在生產OLED面板。

樂金顯示表示，升級版的OLED面板透過新增的發光層，發光效率也比以前提高兩成。更好的發光效果，意味著產品可有更佳的亮度，從而提供更鮮豔的色彩和圖像品質。

樂金顯示補充，最新發表的OLED面板，將應用於2021推出的高階OLED電視上。除了現有88英寸，77英寸，65英寸，55英寸和48英寸OLED面板外，並將從2021年開始，量產83英寸與42英寸的OLED顯示器。

樂金顯示也計劃在未來擴大中型尺寸產線，其中包括20到30英寸的新產品，以便將業務擴展到遊戲，移動裝置，以及電視領域。至於OLED電視出貨量，樂金顯示也把目標值從2020年的450萬台，增到2021年的700萬台。

(時報資訊)