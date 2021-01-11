超商熱食區種類眾多，每樣都有各自的夾子，一名店員日前在網上抱怨，有客人因為拿關東煮夾子去夾茶葉蛋，導致整鍋47顆蛋全變質報廢，求大家夾蛋之前多看一眼，並解釋茶葉蛋是無油保溫狀態，一遇到油重複加熱就臭酸不能賣了。

這名超商店員昨天(10日)在「爆怨公社」貼出茶葉蛋浮出油變質的噁心照片，求大家夾關東煮、茶葉蛋等食物時，多注意一下夾子對不對，「所有的食物都有自己的夾子，拿關東煮夾子去夾茶葉蛋，結果就是整鍋變質報廢⋯」。

店員解釋，茶葉蛋會壞掉，因為茶葉蛋是處在無油保溫的狀態，一旦遇到關東煮的油汙染、重複加熱後，就會變質、臭酸只能整鍋蛋丟掉，非常慘。

對此，網友紛紛留言，「長知識了，感謝」、「看過有人拿地瓜的夾子夾茶葉蛋」、「我做過超商4年，真的覺得人有百百種，大開眼界」、「還有用手拿茶葉蛋的」、「我還遇過拿關東煮湯匙給我撈茶葉蛋湯汁…」、「有些客人的智商你很難跟他解釋」。

也有人提出解決辦法，「加鏈子，讓夾子無法夾到隔壁去」、「食物長期低熱保存其實容易壞，每天讓它完全煮滾一次就不會有這問題」。

(中時新聞網)