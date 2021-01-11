台達電（2308）去年12月合併營收再登歷史新高，年逾兩成、達269.08億元，拉抬第四季營收來到785.5億元，累計全年度合併營收為2,826.05億元，年增5.4％，同創歷年單季以年度新高紀錄。

法人樂估，台達電2020全年度EPS可望挑戰9～10元新高，2021年除看好原有PC相關業務將隨著全球筆電市場出貨續爆發而受惠，在包括5G基礎建設、電動車、工業自動化及資料中心節能基礎建設等業務，亦可望逐步加溫，為其今年營運開啟好兆頭。

(工商 )