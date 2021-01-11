大陸股市11日下跌，上證指數收跌1.1％，連跌兩日。投資氣氛仍熾熱，兩市成交合計增逾7％至人民幣（下同）1.22兆元，連續6日超過兆元。

香港信報報導，上證指數11日早段一度高見3,597點，升27點，漲幅為0.77％，午後由升轉跌，最低見3,516點，跌53點，跌幅為1.49％，11日收市報3,531點，跌38點，跌幅為1.08％，成交額為5,268.96億元。

深成指反覆下滑，11日收報15,115點，跌203點，跌幅為1.33％，最低見15,011點，跌307點，跌幅為2.01％；最高見15,420點，升101點，漲幅為0.66％，成交6,848.95億元。

滬深300指數報5,441點，跌54點，跌幅為0.99％；創業板指數報3,092點，跌57點，跌幅為1.84％。

各類股近全線下跌，煤炭股跌逾4％；有色金屬股跌逾3％；化工、鋼鐵、石油股跌逾2％；電力、水泥、金融股跌逾1％；房地產股偏軟。

國家統計局公布，2020年12月居民消費價格指數（CPI）按年升0.2％，高於預期；工業生產者出廠價格（PPI）按年下跌0.4％，優於預期。

(工商 )