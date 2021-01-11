國內塗料龍頭永記造漆（1726）因美國彩鋼漆市場大幅成長30％以上，加上防水塗料應用產品成功開發新市場，使得2020年全年營收79.88億元，比2019年的79.40億元，微幅成長0.61％，甩開傳統產業受到疫情的衝?，由於市場需求持續，好景可望看到2021年第一季。

永記面對2020疫情年的衝?，除了5月營收衰退較嚴重，年減達10.60％之外，9到11月都維持月營收7億元以上，12月營收也衝至7.92億元，使得2020年全年營收，比2019年同期的79.40億元，微增0.61％。

永記總經理陳弘偉11日指出，台灣建築用漆因為國內房市持續處於榮景的延續，因此，2020年在國內建築用料銷售，本就屬於高基期，比較沒有明顯的成長狀態，反而是持平的。

倒是大陸昆山和東南亞、越南市場，曾經因為新冠疫情管制的關係，工程進度不如預期，使得亞洲市場的營收，表現較為弱勢。

陳弘偉指出，由於美國市場在興建工廠鐵皮屋、或是購物中心興建需要的彩鋼漆，大幅成長超過30％，這也是永記在加州之後，興建德州新廠發揮了效應。

他說，由於永記董事長張德仁要求開發防水應用新品，在疫情年也發揮了另一效用，持續保持永記產品的多元特性，加上國內外市場的風險分散，在銷售調配得宜的情況之下，永記2020年的拚勁，打下成長的根基。

陳弘偉表示，台幣兌美元2020年強勢升值，雖然對永記會有部份匯兌的帳面損失，不過，「還好，還是在可控範圍內」。

至於2021第一季，陳弘偉指出，根據目前的狀況來看，「應該還可以，狀況不會太糟榚」，展望新的一年，他說，永記將持續過去的拚勁，利用不同的產品，在不同的市場，進行銷售調配。

(工商 )