這些年大陸宮廷劇熱潮居高不下，而說到這股潮流的起始，絕不可不談2011年播出的《後宮甄嬛傳》，至今電視台仍不時重播，該劇也一直是影迷的熱議話題，必須說演員們精湛的演技，是成就《後宮甄嬛傳》的大功臣，尤其是「甄嬛」孫儷及「皇后娘娘」蔡少芬，沒想到導演鄭曉龍受訪時卻說，當年拍到一半最後悔的，是找蔡少芬進劇組，還直言娘娘讓他非常頭疼。

《後宮甄嬛傳》捧紅一票后妃們，「甄嬛」孫儷因這部戲在圈內地位一飛衝天，登上演藝生涯頂峰，「華妃」蔣欣本來在圈內發展算是普通清淡，因演了這部戲而廣為人知，至於飾演「皇后娘娘」的蔡少芬，早就走紅的她，則因讓觀眾見識到20年磨練的影后功力，名氣硬生生再登頂一次，在《後宮甄嬛傳》中，討論度幾乎與孫儷旗鼓相當。

而就在《後宮甄嬛傳》首映結束後幾年，導演鄭曉龍在節目上受訪，聊戲裡戲外的故事，被主持人問到有沒有戲拍到一半，突然覺得很後悔、覺得頭疼的演員？鄭曉龍直率表示是有這麼個人，就是蔡少芬。

但導演解釋，不是對她演技不滿意，而是因為蔡少芬是土生土長的香港人，從影以來也沒接受過正規的普通話訓練，語言方面是硬傷，鄭曉龍透露蔡少芬拍《後宮甄嬛傳》時，多數時間是用粵語講台詞，後製才配上普通話，對手戲時會形成粵語、普通話並存的情況，而鄭曉龍是聽不懂粵語的。

外界都知道，鄭曉龍執導很負責，他的習慣是看演員的表情對上台詞，以判定演員的演繹是否達到標準，而蔡少芬上場時，鄭曉龍得邊看劇本，邊看監視器，還得戴上耳機，然後還是聽不懂她在說什麼，苦笑坦言：「我的天啊，特暈」，但也強調，一個好的表演不止得把詞說對，還得將情感消化後，說對邏輯重音，這樣戲至少對一半，而一行人就是這樣苦撐過來，才讓觀眾看到《後宮甄嬛傳》集集精彩的演出。

(中時新聞網)