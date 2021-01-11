新冠肺炎疫情不但在日本沒有獲得控制，反而更加嚴峻，日本政府甚至採取鎖國方式希望能讓疫情降溫，外界質疑日本能不能辦好已經延期1年的東京奧運，沒想到此時八卦雜誌《周刊實話》卻在8日驚爆，日本政府有可能會在18日宣布取消舉辦東京奧運，改爭辦2032年奧運，此消息一出舉世譁然，但此消息日本政府沒有出面證實或是駁斥，也讓7月的東京奧運蒙上一層濃厚陰影。

《周刊實話》是日本知名的八卦雜誌，裡面內容很多都是純屬猜測，但也有不少小道消息，此次最新出刊的內容卻嚇壞所有人，因為國際奧會(IOC)與日本政府先前還言之鑿鑿的直言，不論疫情怎樣，東京奧運都肯定會辦下去。

然而《周刊實話》在此時還願意甘冒大不諱的驚爆日本政府和東京都正在研議是否繼續舉辦東京奧運，並且在18日對外宣布停辦本屆奧運，並且藉此向國際奧會要求獲得2032年奧運舉辦權利。

目前巴黎已取得2024年奧運舉辦權，2028年則由洛杉磯獲得承辦資格，因此日本媒體猜測，如果真的走到停辦「2020年東京奧運」這一步的話，日本政府與東京都的確會想要拿下2032年奧運舉辦權。

不過，此事有可能是空穴來風、也有可能道聽塗說，但最不希望看到的是謠言成真，那麼將會是全世界運動員的噩夢，畢竟，四年對於許多運動員來說有可能是他們的一輩子。

(中時 )