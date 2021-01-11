從《大學生了沒》出道的女藝人劉璇，因在臉書、直播等分享產品使用心得，被前經紀公司宇朕國際認定私接業配，提告求償200萬元違約金。台北地院認為，契約未限制劉璇對外發文，且宇朕國際後來表明解約意思，劉璇也同意，就已不受契約拘束，遂判劉璇免賠，可上訴。

宇朕國際主張，雙方2018年12月28日簽約，合約期限自2019年5月1日起6年，由宇朕國際全權代理劉璇的演藝業務，劉璇卻私接商品宣傳、直播、代言等，共計20次違約，故請求200萬元違約金。

劉璇抗辯，契約目的在於宇朕國際安排演藝業務、分配酬勞，若非業務配合事務，純屬個人使用心得分享發文及張貼照片，應屬個人肖像及言論自由，合約並未禁止。

劉璇並稱，本案契約應為類似委任性質的勞務給付契約，雙方已失互信基礎，宇朕國際已於2020年5月14日寄發存證信函表示終止契約的意思，她也同意，即不受契約拘束，沒有違約金的問題，且自簽約到解約前，1年多收入最多24萬餘元，卻要承擔200萬元違約金，顯然過高。

法官認為，雙方簽訂的契約確實未干預劉璇對外發文，宇朕國際所指的違約貼文，也只是劉璇在個人臉書分享產品心得，難認有與廠商合作或代言；另外，該契約適用《民法》委任規定，宇朕國際終止契約，劉璇接受後就不再受拘束，故判宇朕國際敗訴。

(中時 )