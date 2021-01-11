車業龍頭和泰汽車12月、2020年營收同創新高 16:102021/01/11 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 車業龍頭和泰汽車（2207）自結，12月合併營收187.27億元、年增1.44％，改寫歷史單月營收新高紀錄。累計2020年合併營收2,287.27億元、年增8.72％，不僅創新高，更改寫上市車商年度營收新高紀錄。 和泰車指出，12月儘管因RAV4等熱銷進口車缺車，影響新車銷量下滑，但因轉投資大陸凌志（雷克薩斯）、豐田品牌經銷商業績破表，加上包括和潤（6592）、車美仕等水平事業業績創高貢獻，讓12月營收不減反增。 總經理宗緒惠 六豐 征服車市變局迎新機 用科技帶動傳產改革 超前部署 卡位新能源車商機 (工商 ) #和泰車 #和潤 #車業 #龍頭 #和泰汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台達電12月營收衝高、2020營運估創新猷 15:592021/01/11 財經 王品集團12月、Q4營收雙創新高 台灣營收破百億 15:392021/01/11 財經 新冠疫情重重挑戰之下 Bentley 2020年銷售仍創新高 10:202021/01/11 汽車情報-汽車新聞 內外銷告捷 宏佳騰2020年營收32億元創新高 15:592021/01/11 財經 《百貨股》全家去年營收增近1成 福袋開催元月業績 08:182021/01/11 財經 程泰及亞崴兩工具機廠去年12月營收均成長 10:412021/01/11 財經 宅經濟持續發威、車市逐漸復甦 泰鼎2021挑戰雙位數成長 04:102021/01/11 證券．權證 車市旺！裕隆12月營收創近17個月新高 14:102021/01/11 財經 《半導體》敦泰上月、上季營收創高 Q1不看淡 07:442021/01/11 財經 台灣車市旺 和潤2020年營收創新高 12:202021/01/11 財經 《電子商務》數字2020營收破15億元 創高 15:232021/01/11 財經 財經熱門新聞 高通將捨三星 改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 加密貨幣屠殺！投資人1顆比特幣狂虧24萬 老二也崩25％ - 財經 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 全球首富馬斯克稱陸對民眾比美還負責 欲打造在地專屬特斯拉 - 財經 大釋單！聯發科躍台積第三大客戶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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