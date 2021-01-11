車業龍頭和泰汽車（2207）自結，12月合併營收187.27億元、年增1.44％，改寫歷史單月營收新高紀錄。累計2020年合併營收2,287.27億元、年增8.72％，不僅創新高，更改寫上市車商年度營收新高紀錄。

和泰車指出，12月儘管因RAV4等熱銷進口車缺車，影響新車銷量下滑，但因轉投資大陸凌志（雷克薩斯）、豐田品牌經銷商業績破表，加上包括和潤（6592）、車美仕等水平事業業績創高貢獻，讓12月營收不減反增。

(工商 )