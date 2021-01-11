張智霖、袁詠儀（靚靚）結婚19年，小倆口是演藝圈著名的模範夫妻檔，兩人總是出雙入對、互動仍如新婚般甜蜜，而這回張智霖、袁詠儀登上陸綜《蒙面唱將猜猜猜》時，夫妻竟然為了買包一事差點反目，現場氣氛超尷尬。

袁詠儀和張智霖各自換上白色、黑色頭套，聲音也經過變音，但兩人一提到包包就讓身分呼之欲出，袁詠儀被主持人問，究竟有幾個包，袁詠儀直呼這題不能問，她也不能回答，袁詠儀隨後也轉過頭問張智霖：「你能送包給我，是你的福分，對嗎？」

袁詠儀吐金句：「你能送包給我，是你的福分，對嗎？」（圖／取材自蒙面唱將猜猜猜微博）

張智霖先是語塞了數秒、嘆了一口氣後，竟對老婆袁詠儀吐出驚人之語：「去死吧！」此話一出全場氣氛嗨到最高點，有人興奮狂拍手、起立喝采，連袁詠儀也嚇到倒退一步。

張智霖對老婆吐出驚人之語。（圖／取材自蒙面唱將猜猜猜微博）

男星大張偉狠虧張智霖：「你這一句『去死吧』，最起碼4個包」，才能讓老婆消氣，大張偉接著還直呼：「所有賣包的人現在都不拜財神，拜袁詠儀」。其實，袁詠儀是愛包出名，老公張智霖也時常大方買單寵妻，而小倆口這回在陸綜鬥嘴，也成為一大亮點。

(中時新聞網)