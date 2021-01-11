鍾肇政之子鍾延威（右）也到場聲援。（李宜杰攝）

現場有大批文史工作者、民眾到場聆聽、支持。（李宜杰攝）

真理大學麻豆校區台灣文學資料館創系主任及名譽館長張良澤，因該館兩度無預警換鎖，不得其門而入，甚至遭嗆「連職員都不是」，私人收藏及文件無法取回，引發文學界同聲譴責真理大學。張良澤11日在台南吳園舉行記者會公開說明事件始末，他拋下震撼彈指出，自己不會再擔任名譽館長，但他聲明，「可以抹黑我，但不要攻擊台灣文學。」

張良澤、鍾肇政之子鍾延威、前國立台灣文學館長鄭邦鎮等人11日在吳園舉行記者會，說明台文館風波始末，不少文史工作者及民眾都到場聲援。張指出，自己接觸過3任真理大學校長，包括：葉能哲、吳銘達、林文昌校長等，每一任校長到麻豆校區巡視時，第一件事就是來看台灣文學館，而自己退休後雖然擔任館內義工，一毛錢都沒拿，但甘之如飴。

張良澤透露，但隨2018年陳奇銘校長上任以來，不只沒有關心台灣文學資料館，預算更是直接刪減為零，「即使一年3萬、5萬，都還過的去，怎麼會直接刪到沒有預算？」為此，張良澤甚至停刊發行12年的《台灣文學評論雜誌》，「即便如此，但晚年生活別無所求，也不會計較什麼。」

不過，直到去年11月底，突然有2位真理大學圖書組長、組員找上張良澤並稱，校長有意要搬走文史資料，而且要最好、最珍貴的資料。張良澤表示，自己當時措手不及，因為資料都是經過整理分類的，若是逕自搬走文史資料，恐導致資料四散，因此堅決反對部分拿走文史資料。

圖書館組員無預警找上門，讓張良澤開始不安，因此陸續通知友人，帶走寄放的文件與史料，孰料校方分別在去年12月、今年1月初，兩度將台文館的鐵捲門鎖上，「校方招生不力，有預感台文館會收掉，果然這是噩夢的開始。」

張良澤指出，雖然校方將鐵捲門鎖上，但近日真理大學麻豆校區處長黃瓊恩受到校長指示，已帶著禮物及2串鑰匙，有意讓張良澤重返台文館。張良澤11日在記者會上坦言，自己會把鑰匙還回去，並請校方帶領著他，將私人物品一併帶走，未來不會再進入台文館，也不再擔任名譽館長，「再也不會借鑰匙了。」

張良澤坦言，目前資料館多數文史資料已經編碼，屬於校方財產，自己不會去討。至於私人物品、或是友人寄放的書籍文稿，若沒有編碼，希望校方可以讓自己拿走。張良澤稱，自己未來會安享晚年生活、不再執著，未來就是寫寫書、養雞，不會再投入抗爭。

(中時 )