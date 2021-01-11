台中市鄭姓男子11日凌晨2時於北屯區河北路2段某大樓騎樓，疑酒後與女友發生口角，鄭男砸破酒瓶自殘，附近民眾見狀報警，消防救護員到場時鄭左手臂鮮血直流，情緒仍非常激動，一旁鍾姓女友嚇到不敢說話，其外套血跡一度讓警消人員誤以為女子受傷，才知鄭鮮血噴濺到鍾外套，將鄭約束並強制送醫治療。
警方指出，警消人員到場請鄭男上救護車，但被拒絕，因傷口不斷滲出鮮血，於是在路邊將鄭姓男子手臂先行包紮，期間鄭不斷吼叫，甚至拒絕包紮，把手臂上繃帶拆除，情緒不穩。
警方見場面失控，於是將鄭姓男子約束，並送醫治療；鍾姓女子向警方指稱，她與鄭姓男子為男女朋友關係，雖未被施暴，但警方為慎重起見，仍依家暴案件程序處理，通報台中市社會局備查。
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