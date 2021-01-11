大陸寶鋼及台塑集團河靜鋼鐵最新的鋼品月盤價格皆大漲，每噸漲逾台幣1500元。市場預期，中鋼(2002)將於本周開出的2月內銷盤價漲定了，且每噸調漲亦持續為四位數，各項鋼品估漲1500~2000元。

大陸寶鋼率先開出2月內銷盤價，全面大漲，每公噸漲人民幣300～1,500元，其中，熱軋每噸大漲人民幣350元。

河靜鋼鐵3月交期的盤價亦續漲，熱軋大漲每噸65美元，線材大漲每噸60美元。

隨著大陸寶鋼、河靜鋼鐵內銷盤價再開高且漲幅仍大；市場預期，中鋼將於本周開出的2月份內銷盤價漲定了，且每噸漲幅亦持續為四位數，各項鋼品估漲1500~2000元。

中鋼2021年1月和第一季內銷盤價開高，七大項產品價格全面大漲，每公噸調漲1,200～1,500元，平均漲幅6.1%。其中，月盤部分包括熱軋鋼板和冷軋鋼捲等產品，平均每公噸漲1,200～1,400元；第一季鋼板、棒線等產品，平均每公噸漲1,200～1,500元。

目前鋼鐵原物料行情飆漲，鐵礦砂價格每噸逾170美元，漲至近9年新高。且在寶鋼、河靜鋼內銷價全面大漲帶動，市場預期中鋼將於本周五前開出的2月內銷盤價，將為連續第八個月漲價，中鴻(2014)也可望跟進續漲2月內銷盤價，也是連續第八個月漲價。

因中國需求旺盛、供需緊俏，國際鋼價持續漲價，也讓東亞熱軋鋼捲價格衝上逾9年來新高，達每噸700-730美元。

隨著整體鋼材需求增加，中鋼去年第四季出貨量預估逾290萬噸，今年第一季出貨量有望突破305萬噸上看310萬噸以上，並預期，鋼品價格有望隨原物料、國際鋼品行情走升，營運成長動能有望延續到第二季。

中鋼看好鋼市榮景延續至今年第二季，預期今年前兩季出貨量均可望上看310萬噸，價格也有機會逐月、逐季走揚，可望推升公司上半年營運逐季成長。

(時報資訊)