議員蔡淑君親自將禮物一一分送學生。（議員蔡淑君服務處提供／李俊淇新北傳真）

議員蔡淑君親自將禮物一一分送，所有學童都領到自己所想要的禮物。（議員蔡淑書服務處提供／李俊淇新北傳真）

每年耶誕節前夕，新北市議員蔡淑君都會舉辦耶誕祈願圓夢活動，去年底共有2000位孩童寫下祈願卡，為實現孩童的夢想，蔡集結各界愛心湊齊各式禮物，近日跑遍林口區所有國中、小學及幼稚園，將禮物一一交到孩童手中，讓領到禮物的孩童開心的又蹦又跳。

蔡淑君表示，本身就很喜歡小孩，上任後就開始設計耶誕祈願圓夢計劃，至今已舉辦超過10年，除了可以幫孩子圓夢，也讓孩子能對社會懷抱夢想。遺憾的是去年因判斷錯誤只準備2000張的祈願卡，讓部份未領到的孩童有些失望，未來也將在傳單上清楚註名數量，避免造成民眾困擾。

麗林國小校長李勇緻表示，校內共有400多名學生參加祈願活動，當天議員到場送禮時，場面比過年還要更加熱鬧。其中有學生竟未挑選自己的禮物，改換賣場禮券準備送給父母，只為稍微紓緩家中經濟壓力，也有學生希望將夢想送其他更需要的人，真得很令人感動。

現場學童急忙拆開禮物，樂高玩具、玩偶、圖書和文具組等禮物伴隨的驚呼聲不斷出現，全是當初在祈願卡上寫下的禮物。校方也不忘提醒獲得禮物的學童記得致電贈禮者，感謝對方圓了自己的願望，而未來也要將這份心意繼續傳遞下去。

(中時 )