以蘋果（Apple）全線硬體產品來說，無疑最受關注的仍舊是年度iPhone的更新。在2020年為市場帶來首度支援5G的iPhone後，蘋果今年將會推出怎樣的iPhone 13系列呢？近期曝光蘋果有望在春季推出第二代AirPods Pro以及第三代iPhone SE日本部落格，近日也針對iPhone 13系列發表了最新掌握的進度。

《Mac Otakara》指出，iPhone 13系列手機的高度與寬度都與iPhone 12系列一樣，但是厚度會增加0.26mm。攝影鏡頭位置，iPhone 13系列的主鏡頭，因為蘋果計畫利用藍寶石玻璃覆蓋整個相機模組，預計厚度增加0.9mm，而設計上盡量與2020年iPad Pro看齊，讓突起機身的比例能夠縮小一些。

機身正面的話，預計iPhone 13系列的TrueDepth相機，也就是俗稱的「瀏海」位置，會變得更窄。仔細比較iPhone 11 Pro Max與iPhone 12 Pro Max的話（首圖），是可以發現iPhone 12 Pro Max的「瀏海」（右側手機）比iPhone 11 Pro Max略為收窄一些。透過強光照射的話，則可以發現iPhone 12 Pro Max TrueDepth相機元件的排列更為緊湊，分布的位置跟過往相比略有不同。但是蘋果並未在宣傳iPhone 12系列時，特別強調TrueDepth相機元件的調整，對於Face ID或是其他應用來說，有帶來哪些具體效能的提升，只能略為發現TrueDepth相機所佔的螢幕空間變小。但從這這一點來說，可以明顯發現蘋果也正想辦法蘇小TrueDepth相機佔據的螢幕空間，且很可能在iPhone 13系列中，不考慮採用Android手機陣營中較為盛行的挖孔螢幕或是伸縮鏡頭的設計，來提升螢幕對機身的占比。

除了以上訊息，與iPhone 13相關的傳聞還包含將採用全新A15處理器，螢幕將會採用LTPO OLED螢幕，支援120Hz更新率。此外，也有傳出iPhone 13全系列都將搭載光學雷達掃瞄儀，而非像iPhone 12系列一樣只有Pro系列具備；另外針對5G連網功能，則是傳出蘋果有意向更多市場推廣具備mmWava毫米波連線能力的款式（在2020年，iPhone 12系列僅有美國版支援mmWave 與 Sub-6GHz頻段，其他國的版本都僅支援 Sub-6GHz的5G頻段)。

除了要等到秋季才會推出的iPhone 13系列備受關注外，果粉們更快迎接的蘋果發表會將是春季發表會。近期傳聞指出包含14吋MacBook Pro、全新iPad Pro以及AirPods 3等新品有望報到，此外緊接著在4月左右蘋果有往推出第二代AirPods Pro以及iPhone SE 3，看來進入2021年蘋果發表新品的節奏仍舊頗為快速，期待著滿足更多市場需求。

(科技)