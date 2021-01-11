基隆以暱稱「阿瑋」為首的詐騙集團，涉嫌找來數十名成員，利用通訊軟體LINE、微信創立群組，扮演虛擬角色「炒群」，介紹被害人加入直播平台，進一步購買虛擬貨幣投資，騙取41名大陸籍民眾，贓款達68萬元美金，檢方近日偵查終結，依違反組織犯罪防制條例起訴12名犯嫌。

據了解，林姓女子一行人在中正區租下一間民宅做為詐欺機房，將成員分設2組，由「阿瑋」指示趙姓男子擔任組長，並找來數十名組員透過微信勸誘被害人加入投資平台或群組，並各自在群組中扮演虛擬角色進行「炒群」，向他人宣稱只要加入主播聊天群組，可以獲得投資建議，以及代為投資大陸股票等金融商品。

被害人信以為真，陸續加入直播群，再由「主播」繼續吹捧，欺騙被害人匯款到投資平台，儲值購買虛擬貨幣即可獲利，直到被害人要求匯回資金，遭各種理由拖延或直接封鎖帳號，才得知被詐騙，詐騙集團總計詐得68萬4009美元贓款。警方接獲通報，在機房內扣得17台筆記型電腦、294支手機等證物。

檢警調查時，得知12名犯嫌每月可獲3至4萬元底薪，並能再抽取3％-6％被害人投資金額，其中詐騙集團何姓成員也供述，曾接獲指示購買100支手機提供給集團使用，上班時每個人會各用5支手機進行「炒群」。檢方近日偵查終結，宣告沒收其詐欺所得，並將林女等12人依涉嫌違反組織犯罪防制條例起訴。

(中時 )