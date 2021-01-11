瓦城泰統集團（2729）去（2020）年12月合併營收達4.1億元，月增11.8％、年增1.36％，推助第四季營收持續成長年增4.4％，再次寫下歷史新高。瓦成累計去（2020）年1至12月營收46.11億元、年減5.89％。展望後市，第一季農替春節帶動聚餐商機，「瓦城」、「時時香」、「1010湘」、「非常泰」推出抽獎活動搶微型尾牙春酒商機，4大人氣品牌亦推出年菜外帶拚商機，因國門未開，在台過年人數較往年增加，瓦城營運亦將增溫。

瓦城去年第四季營收創高，主要受惠進入年底餐飲旺季、振興優惠邁入倒數階段，以及安心餐廳措施獲顧客信賴，成功持續帶動來客。

充滿挑戰的2020年，加速了瓦城泰統集團成長的節奏，從疫情伊始的年初到觀光餐飲全面受挫的年中，再到回歸正軌的年終歲末，泰統在多變的市場、環境下不斷修正策略，謹慎拓點展店，並抵擋衝擊逆勢加大安心餐廳的認證與投入，大幅降低集團在疫情期間的衝擊，獲得顧客高度信賴與支持，並自去年下半開始回到穩健成長軌道。

為搶攻年菜商機，瓦城泰統集團結合旗下四大人氣品牌「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」於即日起至2/8（一）開放年菜預購，除店點遍布全台取餐方便，主打的「預約取餐、新鮮現做，一次到味」，無論是四至六人小家庭的經典款組合，或適合七至八人大家庭團圓圍爐菜色，消費者皆能外帶享用熱騰騰的豐年美味，深受顧客青睞。

此外，首次開放線上訂購，顧客可直接透過wa10官方line帳號預訂。「瓦城」去年推出年菜系列訂購組數超過3,000套，今年國內春節人潮攀新高，可望推助銷售成長，再創熱銷佳績。

鑑於國內多數企業已選擇以小型尾牙或部門聚餐方式取代大型聚眾活動，瓦城為搶微型尾牙商機，旗下「瓦城」、「時時香」、「1010湘」、「非常泰」四大人氣品牌亦推出促銷活動，3/1前點用「尾牙春酒饗宴」套餐，每桌可獲得閃耀購物金抽獎卡，週週抽出3萬元，最後一週更加碼抽出10萬元。

衛福部12/1宣布啟動秋冬防疫專案後，國際間疫情持續延燒，儘管如此，年末此刻卻是國人最多餐飲歡聚的時機，無論是朋友間的年末聚餐、公司行號的尾牙慶祝、以及農曆新年的家人團圓。

瓦城泰統集團持續積極以最高防疫規格打造「全台最安心餐廳」，定期進行SGS升級版餐飲衛生管理標章（Hygiene monitor plus program，HM PLUS）稽核，嚴格把關服務、環境、食材等環節，集團不斷精進強化「安心」餐飲服務標準的堅持，希望延續2020年第四季的優異表現，厚實2021年營運基礎。

(工商 )