車用、高階IT續強，推升散熱風扇大廠元山科技（6275）2020年12月營收2.86億元出現雙成長，月增率和年增率分別達到4.91％及25.61％，2020全年合併營收亦達到33.29億元，年增11.36％，續創歷史新高。

元山指出，去年營收奔高，主要是受惠於上半年歐系高階車款拉貨動能強勁、下半年因疫情推升高階IT風扇需求，再加上中國車市蓬勃起飛，三大因素匯集，才順利推升2020全年營收再創歷史新高。

元山進一步表示，第四季原本為傳統出貨淡季，然車用風扇訂單經過三個季度的庫存去化後，重啟拉貨動能，不僅挹注2020年12月營收呈現淡季不淡，在手訂單更達第二季，除此之外，因疫情推升居家娛樂辦公需求，帶動桌上型電腦與電競市場重新起飛，今年第一季IT風扇出貨將持續暢旺。

展望2021年，元山對車用與高階IT挹注營運活水，仍持樂觀態度，另看好中國車市受惠政策補助利多與車商大力行銷下，市場仍維持相當熱度，預料在經過三個季庫存去化後，下游將著手回補庫存，帶動各廠稼動率維持高檔，元山指出，目前相關訂單能見度已拉長至今年第二季，另去年新推出的家電高階飲水機今年也可望開始出貨並貢獻營收，預期今年營運將更勝去年，可望再創高峰。

(工商 )