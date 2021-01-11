八貫（1342）2020上半年因疫情帶動醫療級氣墊床及機能性布料需求大幅提升，下半年則因歐美解封，戶外及救生訂單回流，12月營收1.47億元，月增39.53％；全年營收15.3億元，年增6.04％，創歷年最高紀錄。

八貫表示，2021年歐美市場對各式機能性布料需求不減，目前訂單生產排程已至三月下旬，將推升第一季營收成長，隨著成品組件新產能有望於第二季正式量產，預期全年營運更上層樓。

此外，隨著2021年第二季，成品組件廠完成擴廠，八貫持續開拓Soft goods高階產品應用，主攻與生命安全有關的醫療、戶外及航太救生等利基型市場，以期營運續強。

2020年下半年起，全球經濟需求復甦力道強勁，八貫醫療、戶外及救生三大產品線需求持續增加；2020年第四季營收3.7億元，12月營收1.47億元為第四季之冠，出貨順暢度與前兩個月相比已漸入佳境。

八貫指出，在終端需求升溫下帶動客戶拉貨力道，目前在手訂單能見度已至今年第二季，生產排程至三月下旬。

其中，機能性布料產線趨近滿載，且因應訂單需求，自2020年12月啟動做五天休二，機台不停機生產，持續至農曆年前，將可大幅挹注第一季營收成長。

成品組件產線也會隨著擴廠在第二季正式量產，有望挹注第三季營收成長動能。

(工商 )