半導體特氣需求暢旺，晶呈科技（4768）2020年12月營收5,964萬元，月增42.37％、年增12.95％，創年度單月次高；2020年營收5.34億元，年增4.21％。晶呈表示，看好半導體對高階製程需求，特殊氣體擴增生產，一廠主要生產C4F8，二、三廠規劃生產C4F6與SiF4，加上晶圓重生與銅磁微發光二極體Mini/Micro LED，積極爭取訂單，新產品將貢獻營收成長動能，營運穩健發展可期。

隨著半導體產業往先進製程演進，特殊氣體的需求提升下，晶呈除打入台灣各大重要半導體廠外，產品還外銷美、日、韓與中國大陸等半導體生產國。

晶呈指出，2020年台灣半導體產值較2019年成長20.7％，半導體產值增溫，帶動特殊氣體的需求成長，晶呈挾生產12種特殊氣體，應用在各半導體廠先進製程，精準掌握客戶對特殊氣體的純度要求，將其產品列為其先進製程主要供應商，推升12月營收月、年雙成長，創年度次高。

此外，晶呈跨入晶圓重生領域。竹南廠已完成第一條生產線，開始貢獻營收，月處理產能3萬片，接獲台、日、新加坡大廠訂單；規劃2021年新增第二條生產線。晶呈另以自家專利的銅磁晶片技術，與交大合作共同開發Mini&Micro LED產品，正與合作夥伴對北美客戶進行產品送樣驗證階段，爭取2021年出貨動能。

(工商 )