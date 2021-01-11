新竹一對結婚30年的夫妻婚變，60歲的陳姓人夫自2018年起沉迷網路交友，在虛擬世界戀上一位50歲的王姓人妻，兩人多次以「愛人」、「心愛的」、「老來伴」等作為愛稱，常背著正宮幽會。新竹地院認兩人已嚴重侵害配偶權，判須連帶賠償35萬元。

據判決書指出，正宮指控，她與陳男自1991年結婚，育有2子女，但她卻發現丈夫於2018年起沉迷網路交友，透過網路認識一名50歲的王姓人妻，兩人常透過Line、Facebook、Messenger密切聯繫。

正宮還發現，陳男與王女互以「愛人」、「心愛的」、「老來伴」相稱，此外，陳男常趁王女的丈夫外出時，前往女方家中幽會，或是以買菜為藉口，發生接吻、擁抱的親密舉動。

正宮控訴，王女還多次汙衊正宮在外有男友，要求陳男與正宮分房睡，企圖破壞兩人婚姻美滿；王女更會伸手向陳男要錢，要求陳男養她，或是要求購買高單價的金飾以及對戒。正宮不甘小三想扶正，氣急向2人提告求償。

新竹地院審理時，王女辯稱，網路交流本會說些發洩、玩笑話等，與陳男的互動僅限網路，全盤否認正宮的指控，更認為是正宮無中生有、疑神疑鬼。

法官勘驗兩人的對話紀錄發現，陳男與王女互擁甜蜜暱稱，兩人曾互傳，「你給我親一下，就乖了」、「多給抱親就好」、「你下次用嘴餵我吃好了」、「你的影子，常在我心裡，永不忘懷的」等訊。

法官認為，陳男早已將原有婚姻關係拋諸腦後，無視正宮的配偶地位，已逾越社會能忍耐的範圍，判定陳男、王女已嚴重侵害正宮配偶權，酌情後於2020年12月30日判2人須連帶給付正宮35萬元。可上訴。

(中時新聞網)