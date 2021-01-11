南投縣內最近火災頻傳，縣長林明溱11日在縣務會議宣布，將為全縣各戶加裝住宅警報器，預估將動支1500萬元預備金支應，由於目前已有4萬多戶已經安裝，另外5萬5000多戶縣民，將會陸續裝設每戶1具警報器。

林明溱指出，火災發生時，逃生是在和時間賽跑，住警器真的能夠小兵立大功！草屯鎮有一戶弱勢家庭，經消防局免費安裝1具住警器後，住戶自行再多裝3具，結果在發生火災意外時，及時搶救身障成員的寶貴生命。

林明溱表示，火災發生時，產生濃煙與高熱的瞬間，住宅警報器就會啟動並發出震耳鳴響，讓住戶即使在深夜沉睡，也能驚醒及時逃生；在縣府消防局大力推廣下，已補助4萬多家戶安裝，安裝率達42％，而且，經補助安裝的家戶，都會自行在每層樓、甚至每個房間都安裝住警器，確保安全。

林明溱說，縣府動用預備金採購5萬5000多具住警器，就是希望「拋磚引玉」，讓還沒安裝的家戶，實際了解住警器的效果及重要性，然後達到引導各家各戶主動自費加購，達到普及裝設的最終目標；而且，縣府花1500萬元採購住警器，絕對值得，因為只要未來萬一發生火災時，多救一條生命，就比事後再慰問、扶助更有價值。

(中時 )