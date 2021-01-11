遠傳電信（4904）11日公布2020年全年合併總營收795.01億元，合併EBITDA與稅後淨利為275.99億元與83.54億元，自結之稅後每股盈餘（EPS）為2.56元，全年EPS財測達成率為104％。

2020年12月合併總營收81.25億元，合併EBITDA與稅後淨利分別23.66億元與6.26億元，12月份單月每股盈餘（EPS）為0.19元。

遠傳表示，2021年將持續提升客戶全方位體驗，為營運挹注更多成長動能。

疫情影響下，遠傳營運策略奏效，2020年全年新經濟營收年成長率仍達13％。其中資通訊業務營收年成長幅度達17％，包含雲端服務營收較去年同期增加68％、物聯網收入年成長率達57％、資安服務營收年成長率達29％。

此外，行動金融服務年成長率達5％；《遠傳friDay理財+》更為首家獲金管會核准「開放銀行」之第二階段業務，宣告開放金融服務，正式進入消費者的生活場景。

遠傳深耕影音娛樂市場，2020年多媒體服務年成長率達15％，並連續兩年支持臺北跨年晚會，遠傳friDay影音今年獨家提供5G多視角轉播，總計App收視人次近200萬，締造5G多視角轉播最高收視，為跨年晚會轉播質量奠定全新的里程碑！

遠傳5G網路品質保持領先，在國際行動網路調查權威Opensignal發布的「台灣5G用戶體驗報告」中，奪下「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」雙冠王寶座，突顯遠傳5G建設，在AI大數據加持下，穩紮穩打，順利收割綜效。

遠傳持續結盟5G夥伴，包含率先加入「開放網路基金會」（ONF），與聯盟成員共同建立全球性Open RAN生態系統；與交通部、新北市、華電聯網攜手推動「淡海新市鎮5G智慧交通計畫」，帶動產業進入5G新紀元。

(工商 )