近年智慧健康照護產業年產值上看千億元，吸引電信、數據、網路平台等科技巨頭積極搶灘，是方電訊與IBM、Dataa、health inventor、Garmin、Rossmax及Heho等企業共同合作推出的「是方i健康App」已正式上線。

是方i健康主要整合智慧穿戴及量測裝置，搭配專為健康資料研發的分析引擎、食物圖像辨識功能，以打造亞太區「華人智慧健康雲」提供消費者全新AI健康促進管理服務為發展主軸。

是方電訊指出，免費下載的「是方i健康App」包括健康記錄、健康風險評估、智慧運動管理及智慧飲食管理四大功能，同時讓個人化分析報告可隨時取得，結合個人使用習慣及天候地理位置，提供運動建議。食物辨識模式是透過手機照相功能，將食物拍照後比對圖庫，立即提供食物營養成分的分析及個人化飲食建議。

是方電訊董事長彥宏指出，市面上各類智慧健康雲服務，多以記錄數據功能為主，但東方人的生理特徵、體質、飲食與生活習慣與西方人不同，健康促進管理要具備完整且健全的華人健康資料庫，提供使用者最適當健康促進管理建議。

吳彥宏表示，未來是方將鎖定健康管理、飲食管理及運動管理三大消費客群，正式投入建構健康產業生態圈，包括行動量測裝置將擴展合作夥伴，並推廣至健檢中心、健身中心、長照機構、連鎖藥局及保險公司等銷售通路，該服務將成為是方雲端商務應用服務重要一環。

(工商 )