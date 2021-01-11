日本首相菅義偉7日宣布首都圈8日進入緊急事態，日本CBS電視台報導，愛知縣知事大村秀章今天說，明天擬將與岐阜縣共同籲請中央將2縣納入「緊急事態宣言」對象地區。

大村表示，因縣內武漢肺炎疫情擴大，明天將舉行東海3縣（愛知縣、岐阜縣與三重縣）的線上知事會議後，希望與岐阜縣共同向中央政府提出申請，對2縣發布緊急事態宣言。

日本境內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19 ）疫情嚴峻，菅義偉7日對首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣）發布「緊急事態宣言」， 8 日零時起生效，為期1個月到2月7日止。

日本共同社報導，大村秀章8日就曾表示，將考慮向中央政府申請對愛知縣發布緊急宣言，並將視3天連假的疫情狀況來判斷；岐阜縣知事古田肇9日也表示，將與大村在12日進行相關討論。

另外，西日本新聞報導，熊本縣今天召開武漢肺炎對策本部會議，認為縣內疫情已達到中央政府防疫分科會定義最嚴重的第4階段（爆發性的疫情擴大）。

熊本縣知事蒲島郁夫會後表示，應考慮向中央政府申請發布緊急事態宣言，並考量與九州各縣合作、交換意見。

關西地方的大阪府、京都府及兵庫縣3府縣知事，9 日已正式籲請中央政府將3府縣納入「緊急事態宣言」對象地區。

不過菅義偉昨天說，目前政府方向是依防疫對策分科委員會專家意見，「希望再多觀察一下進行分析」，有必要再看看未來幾天的狀況。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1100111

(中央社)