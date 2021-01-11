1月上旬寒流接力影響，除了虱目魚外蓮霧也受到影響，農委會今(11)日更新1月上旬寒流農業災情報告，農產損失累計共新台幣6325萬元，其中高屏蓮霧損害金額近5800萬，佔總體約9成，春節前產量與價格恐受波動。

台灣地區自7日起接連受寒流影響，經農糧署、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今日農業產物估計損失6325萬元，以屏東縣損失5712萬元(占90％)、嘉義縣損失340萬元(占5％)及台南市121萬元(2％)較為嚴重。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，本次農業損失估計金額為5941萬元，農作物被害面積282公頃，損害程度34％，換算無收穫面積95公頃，受損作物主要為蓮霧，被害面積233公頃，損害程度38％，換算無收穫面積88公頃，損失金額5793萬元，其次為洋香瓜、甘藍、結球白菜及食用番茄等。

姚志旺指出，屏東是蓮霧大鄉，屏東栽種蓮霧面積約2300公頃，高雄約400多公頃，為應對蓮霧農損，農委會已公告高屏蓮霧產區適用農業天然災害現金救助，每公頃可救助9萬元。

姚志旺進一步說明，公告救助必須得符合標準，不是說在上述產區遇到寒流都可以申請，經過區或鄉公所現場勘查，損害程度必須達20％才符合申請標準。

他說，蓮霧採收分批的，要靠農民催花結果才會收成，這次1月上旬採收的受到寒流影響，但下一批也可能不會，產量與價格一定會有波動，農委會將持續觀察。

(中時 )