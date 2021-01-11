《其他股》太普高董事會 聘任侯景文出任總經理 17:022021/01/11 時報資訊 時報、電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太普高（3284）11日召開董事會，通過總經理新人事的聘任案，將由執行副總經理侯景文出任，他的任期並追溯今年1月1日生效。 太普高11日發佈重訊指出，太普高董事會除了侯景文出任總經理的新人事案，同時，出席董事會也無異議通過聘任侯景文出任廈門太普高貿易公司執行董事兼總經理。（新聞來源：工商即時 顏瑞田／高雄報導） 太普高董事會聘任侯景文出任總經理 《觀光股》六角營運回溫 去年營收寫次高 (時報資訊) #太普高 #董事會 #總經理 #侯景 #出任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電拉尾盤 台股再度收高 17:202021/01/11 財經 《國際金融》2021年五星級分析師首選 Clean Harbors、博通入列 15:572021/01/11 財經 鑫達懋業 鎖定智慧化轉型升級商機 04:102021/01/11 產業特刊 12檔投信連買 作帳行情火 04:102021/01/11 投資理財 永記美國市場發威甩疫 去年營收微幅成長 15:592021/01/11 財經 創美國史紀錄 民主黨今提案 川普面臨2度彈劾 04:102021/01/11 焦點要聞 陽交大新任校長林奇宏 名醫施景中讚：武俠人物 09:502021/01/11 生活 比特幣續狂飆 10天暴漲4成 04:102021/01/11 財經焦點 A股高開 煤炭股受壓 10:402021/01/11 財經 《台北股市》盤中焦點股：倉佑、車王電、慧洋、鴻準、群聯、華晶科 10:172021/01/11 財經 富邦證軟硬實力兼備 「台灣最佳證券經紀商」獎三連霸 14:222021/01/11 財經 財經熱門新聞 加密貨幣屠殺！投資人1顆比特幣狂虧24萬 老二也崩25％ - 財經 太像網路泡沫破滅前走勢 華爾街多頭揭美股崩盤警訊 - 財經 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 誰取代大陸成世界工廠？哈佛教授：可能是它自己 - 財經 高通將捨三星 改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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