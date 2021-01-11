太普高（3284）11日召開董事會，通過總經理新人事的聘任案，將由執行副總經理侯景文出任，他的任期並追溯今年1月1日生效。

太普高11日發佈重訊指出，太普高董事會除了侯景文出任總經理的新人事案，同時，出席董事會也無異議通過聘任侯景文出任廈門太普高貿易公司執行董事兼總經理。（新聞來源：工商即時 顏瑞田／高雄報導）

(時報資訊)