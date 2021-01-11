追星圈中，侵擾藝人隱私的「私生飯」行為已經很受人詬病，何況是洩漏藝人的偷拍照還公開販售？南韓人氣女團MOMOLAND成員Nancy，今天就遭遇嚴重侵犯隱私事件，她在後台更衣時慘遭偷拍，裸露照片還被放上網拍賣，讓粉絲暴怒，甚至覺得很可能是「內鬼」，懷疑是工作人員所為。

偶像平常一舉一動都被外界注視，難道到了後台，還得提防「自己人」？今天(1/11)推特上突然出現一些神秘帳號，以「Nancy Leaked」為題，說明在販售Nancy於後台換裝時，沒穿衣服的偷拍照，索價10美金，還提供「試閱照」。

範本照片上，Nancy及工作人員的身影都打上馬賽克，但仍可看出她上身完全赤裸，只穿著貼身安全褲，在3名女性工作人員的協助下換裝，而照片背景則是臨時搭建的大棚子，視角很奇怪，明顯是將鏡頭伸入偷拍。

而就照片背景來看，應該是頒獎典禮或是大型活動現場，這類場地基本上警備森嚴，除了登記在案的工作人員外，其餘人等應該是不可能進入的，因此粉絲推測應該是不肖工作人員所為，感到更加憤怒，雖眾人已第一時間檢舉這些外流照片的帳號，但仍難完全封鎖，偷拍照仍是流出，引發騷動，大批網友忙向相關單位發聲，MOMOLAND所屬社MLD娛樂也已報警，希望用法律行動來保護Nancy，而Nancy遭偷拍等相關詞彙，也登上了韓國網路熱搜。

(中時新聞網)