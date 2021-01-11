高雄環狀輕軌大南環路段12日下午4點即將通車，初期暫定票價不變，副市長林欽榮11日表示，大南環段是全台已運行的捷運中、最長的一條，有信心日運量1年後增加三分之二。（袁庭堯攝）

高市副市長林欽榮表示，大南環段是全台已運行捷運中最長的一條，試營運測出的瑕疵會全力優化解決，正式通車後安全無虞。（袁庭堯攝）

高雄環狀輕軌大南環路段12日下午4點即將通車，初期暫定票價不變，副市長林欽榮11日表示，大南環段是全台已運行的捷運中、最長的一條，有信心日運量1年後增加三分之二。

林欽榮視察輕軌機場整備工作後強調，試營運發現的號誌轉換、駕駛流暢度等問題，市府已責成捷運局、交通局、高捷公司積極合作，陸續克服解決中，正式營運後絕對安全無虞。

新增的大南環段共計9站，為C15壽山公園站至C17鼓山區公所站，以及C32凱旋公園站至C37輕軌機廠站，路線由原先8.7公里延長至12.8公里。林欽榮強調，輕軌二階將提升通學、就醫的服務能量，以輕軌平均日運量約1萬人次計算，日運量1年後可增加三分之二。

目前高雄輕軌擁有一階西班牙CAF製車廂9列、二階法國Alstom製車廂11列，未來將全數導入5G及AIoT技術，透過大數據協助駕駛員優化行車服務。

針對票價，捷運局表示大南環段通車後票價暫時維持不變，現場購票為30元，刷電子票證只要10元，未來視路線延伸後再做調整。

輕軌二階「北環路段」鼓山延伸至大順、博愛路口站（C24）路線將於2022年底完工通車，環狀全線將於2023年底完工通車。

(中時 )