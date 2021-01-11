新冠肺炎疫情並沒有隨著疫苗問世而趨緩，反而是因為變形病毒的降臨而讓全世界更加恐慌，身為東京奧運舉辦國日本則因為確診人數不斷攀升而宣布近乎鎖國的命令，導致最新民調顯示，超過八成的日本民眾認為日本政府應該取消或是延期舉辦東京奧運會。

日本《NHK》曾在去年12月15日公布一項問券調查，當時已有63%的日本民眾認為應該停辦或是延期舉辦東京奧運以及東京帕拉林運動會，當中32%的民眾堅持應該直接取消，31%民眾則認為延後即可。

然而日本疫情突然大爆發，導致日本政府不得不採取更加嚴格的防疫措施，《共同社》昨日發布最新民調，63%的民眾不滿意日本政府的防疫態度，甚至還有79.2%的民眾認為日本政府宣布針對東京都、神奈川、琦玉與千葉等地方封城的命令太晚，因為這幾個縣市都是東京奧運場館所在地。

因此《共同社》的調查顯示，35.3%民眾認為東京奧運已經不適合舉辦下去，44.8%民眾仍希望延後舉辦，不看好的民眾超過八成，只有不到兩成的民眾堅信東京奧運可以順利完成。

3月份對於日本政府以及東京都是一個關鍵時刻，因為到時候奧運測試賽就要展開，首先登場的是3月4日的國際花式游泳測試賽，月底則是聖火傳遞活動，一旦新冠疫情還是無法獲得有效控制的話，別說日本政府堅持想要舉辦，世界各國恐怕都會出面抵制了。

(中時 )