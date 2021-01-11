百年大黨國民黨財務拮据，決定本月31日破天荒將舉辦募款餐會，但隨著疫情嚴峻，各公司團體紛紛取消尾牙，國民黨今天中午拍桌募款餐會「延期」，等疫情緩和後，再行舉辦，一面募款，一面招喚人心。

國民黨因黨產遭凍結，一直處於缺錢狀況，光每個月份基本支出就要2400萬元，加上秋鬥大遊行、反萊豬公投等大規模群眾運動，以及黨內基層組訓等工作，開銷龐大。黨中央除成立電商中心，販賣黨內小物，看到台南市黨部辦募款餐會募到四百多萬元，成效不錯，決定由黨中央破天荒舉辦募款餐會，除了籌措經費，也招喚人心。

據悉，黨中央原規劃本月31日在三重小巨蛋舉辦募款餐會，要開50桌，雖然每張餐券預設1萬元，但希望有人願「加碼」，至少募得1000萬元，祕書長李乾龍指示文傳會籌辦，且已找到部分「金主」認桌。

不過今天中午黨中央開會，認為目前疫情嚴峻，不少公司行號或社團已取消尾牙，而且新北市政府對防疫緊盯，為了防疫也不讓新北市困擾，決定募款餐會延期。

文傳會主委王育敏說，原則上希望今年上半年舉辦募款餐會，只要疫情和緩，就馬上進行，規模仍至少維持原規劃的50桌，只增不減。

(中時 )