常聽人家提到美人痣是好痣，你是否知道長在哪才是真正的美人痣？而長在嘴邊的美人痣又代表什麼意義呢？運勢命理專家艾菲爾老師分享，美人痣通常長在以下5個部位，不但能帶來事業、愛情好運，婚後還能旺夫、益子，記得提醒身旁的好友也來看看，看誰擁有福氣滿滿的好痣！

▍1.眉心：美麗善良

眉心中間有痣，又稱觀音痣，代表事業運、財運都很好，對待感情與婚姻都十分認真，不會玩弄別人的感情，婚後會盡心盡力讓家庭和樂，協助丈夫。不過有個重點需特別注意，長在眉心的美人痣一定要是「紅色」的才叫美人痣，黑痣則不算。

▍2.嘴唇斜外下方：感情、事業雙收

女人嘴下有美人痣可以旺夫旺子，自身財運也會超級強勁。但是不能左右各長一顆痣，否則就恰恰相反，叫苦命痣，因為狀似兩滴淚水，為不吉貌相。

▍3.嘴唇上方：有福氣

嘴唇上面的痣是有福氣的象徵，因為它就像一顆飯粒黏在嘴上，一伸舌頭就能舔到，所以有這種痣的女人很有福氣，也會給婆家帶來旺氣。

▍4.嘴角：感情美滿

嘴角有痣的女人精力旺盛，愛情上會主動追求心儀對象，勇敢表達內心感受，討厭傳統禮教束縛，愛情觀只在乎曾經擁有，不在乎是否能天長地久，可以得到甜美穩固的感情，不會出現婚變。

▍5.鼻子兩側：財庫飽滿、蘊藏福運

鼻子是一個人的財富象徵，在面相學裡又稱「財帛宮」，如果鼻翼有痣，代表正財穩定、財庫滿滿，正財的來源不外乎就是事業，在工作中能充分投入，又懂得理財、存錢，財運自然大好。無論是嘴唇上方或鼻子兩側有痣，都代表福運十分吉利，可以為自己以及另一半帶來大好的財運、美好的姻緣，是非常有福氣的痣相。

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(中時新聞網)