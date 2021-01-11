車子違停在紅線可能只是妨礙交通，但如果是停在工地出入口，恐會讓工程無法施工，造成難以估計的損失，自己也會付出不小代價。一名網友今天分享一部影片，一部白色小自客駕駛，不顧會影響到工地的施工車輛進出，竟大辣辣將車子停在工地出入口，因已不是第一次， 惹腦了工地的工人，氣得開來怪手，從小自客的後面一推，硬生生將車子挪開，不少網友看到影片爽喊超療癒，但也有人認為，怪手駕駛這個舉動恐已觸法。

一名網友在臉書社團「爆料公社」分享一部影片，文中表示，一輛白色小自客將車擋在工地出入口，結果引起工地人員的不滿，直接開來怪手將車推開，拍下「怪手移車」影片的人，疑是怪手駕駛，並寫道「都說工地門口不要停車了，講不聽餒！」。

小自客阻工地出入口，遭怪手從後方挪車。

言下之意，小自客駕駛似乎已經不是第一次將車子停在工地出入口，可能是屢勸不聽，才會逼怪手大哥動「手」推車。影片中可以看到，怪手開到小自客的後面，爪子從車子屁股後面一伸，輕輕鬆鬆就把車子往前移了幾公尺，挪開工地出入口。

不少網友看到影片爽喊「車子的駕駛可能太白目了，看到怪手把車子推開超療癒的」、 「明明知道那是工地，還皮皮的停，不知道裡面多的是可以把你車子弄走到家私（台語：工具）嗎！？」、「小自客駕駛如果看到影片，下次一定不敢這樣停了」。

但也有人認為，怪手大哥這樣作太過頭了，不怕被告嗎？「他要是真的擋住了，可以報警請警察通知車主移車，這樣硬嚕，壞了誰負責？」、「這車的傳動軸應該毀了！」、「那裡如果沒有劃紅線，違法變成是你們（怪手駕駛）了」。

(中時新聞網)