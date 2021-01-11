行政院長蘇貞昌7天前宣告「豬肉儀表板」上線，稱每天更新豬肉進口供人民檢視，但卻出現系統不同調，台北市長柯文哲11日在臉書痛批中央政府決策混亂、習慣性髮夾彎，將失去人民信任。

柯文哲今在臉書發文指出，蘇揆、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮先前大動作推出「豬肉儀表板」，宣稱會每天更新豬肉進口量供人民檢視，沒想到儀表板好幾天掛零，民眾覺得怪，換成「邊境查驗自動化管理系統」再查，發現早有美豬及再製品進口，發生系統不同調問題。

他表示，台灣豬標章製造嚴重問題，原本中央同意民間業者有使用台灣豬就能申請，在切結書上加工，把「生產、販售豬肉及製品為國內飼養豬隻」加一個「多」字，變「多為國內飼養豬隻」就可以。沒想到被質疑後政策急轉彎，開始強力要求業者「只能賣」台灣豬，否則標章就要撤銷，政府習慣性髮夾彎，害所有進口豬都被妖魔化，民間業者苦不堪言。

柯文哲說，他多次向中央建議「源頭管理、明白標示」，可以避免很多困擾，中央卻一意孤行，如今，中央政府的決策混亂，帶來社會更多的混亂，最終失去人民的信任。

(中時 )