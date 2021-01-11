工程人員示範以機器施作「微創施工孔蓋啟閉創新工法」。（林欣儀攝）

工程人員示範以機器施作「微創施工孔蓋啟閉創新工法」。（林欣儀攝）

為有效解決人孔蓋凸起導致道路不平整的情況，交通部長林佳龍11日視察「微創施工孔蓋啟閉創新工法」，該工法可有效將人孔蓋下地並達到施工簡便、環保等效益；林佳龍強調，孔蓋下地齊平是確保行車安全的重要標準，將鼓勵地方推動此工法，不排除採取補助或獎勵辦法。

林佳龍在公路總局、民間工程人員帶領下，逐一了解微創施工孔蓋啟閉創新工法的施行程序，他表示，任職交通部長後極力推動人本交通，此反映在安全、效率、品質與綠色等面向，其中路平又與安全直接關聯，孔蓋下地的創新工法可幫助路平達到安全、環保及便利。

林佳龍強調，為推動路平，交通部在前瞻基礎建設一、二期已投入120億元補助各縣市，第三期又編列100億元經費；他擔任台中市長期間也推動4年500公里路平計畫，最後總計填平道路達750公里，現任市長盧秀燕目前也正推動「燙平專案」，其實是相同的。

林佳龍說，孔蓋下地齊平是確保行車安全的重要標準，若道路經常挖補，在雨天很容易因路面不平而使得車輛輪胎打滑、易生事故；透過創新工法可精準的從道路挖補、維護到搶修等面相建立完善大數據，並精準地達到安全、環保，同時節省經費，鼓勵地方政府推動此路平創新工法。

林佳龍強調，地方縣市可以從點的示範開始擴大，甚至若有哪個縣市可全面落實，交通部也可考慮補助或獎勵的配套措施；路平專案不只要整合管線單位，地方政府也應相互交流。

公路總局表示，近年來持續推動孔蓋下地減量齊平，透過與管線單位的合作，將道路上不常開啟的人孔蓋調降至地下20公分處，另針對有緊急搶修需求、無法下地的孔蓋則以齊平為主；新工法兼具施工快速、完工後可快速辨別及準確開啟孔蓋的優點，可降低對交通衝擊。

(中時 )