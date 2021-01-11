所有街友排隊進入服務處，喝上熱騰騰的麻油雞，滿足的笑容都寫在臉上。（吳建輝攝）

現場還準備大量民眾捐獻的衣物，要送給所有街友，希望陪伴他們度過寒冬。（吳建輝攝）

每年只要到寒流一到，下探到5、6度，張雪如就會邀請所有街友朋友「回家」，至今已經超過20年（吳建輝攝）

寒流來襲氣溫驟降，家家戶戶拿出保暖大衣，吃上暖呼呼的火鍋對抗寒流，但流落街頭的街友卻只能依偎牆角，彰化縣議員張雪如在服務處，連續4天準備暖呼呼的麻油雞，外套、圍巾、手套，暖暖包等保暖必需品，提供給街友抗寒，張雪如說，已經連續做20幾年了，只要氣溫下滑，他就會在服務處「擺攤」服務街友，陪他們對抗寒流。

彰化員林一帶街友，只要寒流來襲，就知道要去哪裡找「溫暖」，彰化縣議員張雪如表示，從他做代表開始，已經服務這些街友超過20年了，大家都培養很好的默契，排隊領取熱騰騰的食物，需要什麼衣物就到服務處拿，所有物資都是民眾捐獻，善的循環，相當暖心。

張雪如表示，每年只要到寒流，下探到5、6度，就會邀請所有街友朋友「回家」，至今已經超過20年，由志工們協助，有時候會是薑母鴨，有時候會羊肉爐不一定，時間內都是無限量供應，還有民眾拿來分享的衣物，睡袋等保暖工具，讓他們帶回去。

張雪如說，因為還會冷多久不曉得，原則上會練續舉行4天，視天氣而定，延長也說不定，每天都有將近百名街友過來，也要感謝每次活動期間的善心人士，拿家裡的高麗菜、丸子、米血、杏鮑菇等食材，還有民眾拿了包子過來，真的相當感謝，也希望能陪伴所有街友，挺過寒流。

(中時 )