時代力量立委王婉諭、國民黨立委蔣萬安、民進黨立委洪申翰、吳玉琴等人下午舉行「社安網2.0為何與實務脫節？如何建立跨專業的協力網絡」公聽會，與會專家再度提及，社安網2.0要求首月自殺訪視次數4次太高，實務上難以執行，且易造成受訪者困擾。衛福部則主張，新制規定有其依據 。

政院2018年核定的社會安全網 1.0 計畫已於 2020 年底落幕，第一線社區實務工作者反映，社安網 1.0 計畫大幅增聘社工人力，卻也不斷流失。立委也多次質疑，針對行政院擬於近期核定社安網 2.0 計畫，經費高達 252 億元。社安網 2.0 計畫的政策變更，也存在諸多與實務脫節的困境。

王婉諭多次舉行記者會，強調社安網2.0很多政策沒有辦法貼近務實面及實務面的一線工作人員經驗及需求，所以希望在2.0上路前也要好好聆聽及溝通，希望可以基層的廣納聲音；政府部門若無法進行相對應溝通或說明，至少希望可以透過我們的力量讓聲音被呈現。

與會的心衛專科社工師謝詩華表示，她不清楚自殺跟精神疾病的聯連性有多高，雖然衛福部說精神疾病個案經常伴隨自殺議題，占15％，但能不能說明依據為何？到底高於多少應該被納入，是高於10％還是20％、30％？劃入心理衛生社工的理由，是希望針對有自殺議題的朋友，還是要處理自殺還是疾病引發的自殺議題，這都是不同專業。

臨床心理師朱世宏表示，社安網2.0脫離實務的新制，關懷作業要求第一個月訪視4次，缺乏訪視的彈性，讓工作量上升，頻率過於密集，有些一個月訪視2次都很勉強，有些會拒訪，所以2次都有點擾民了，他希望社安網2.0不要錯上加錯，成失控的列車。

衛福部則表示，大幅增加自殺訪視次數，是因文獻指出，自殺個案在30日內再自殺率最高，而新的做法為訪員訪視到本人後開始起算，該次訪視即計為第1個月第1次，也就是說，第1個月再訪視3次即可達標，且3次中不限訪視方式，及訪視對象；而自第2個月起，則同舊制訪視規定，1個月至少訪視2次。

針對基層反映的聲音，台北市社工職業工會理事長沈曜逸表示，希望衛福部能再多召幾場開公聽會，對於相關主題更細緻的討論，並且 好好檢視會議記錄，看有多少基層的意見被採納，他說，每次開完會後，政府的做法還是沒有改變，這也讓基層備感挫折。

(中時 )