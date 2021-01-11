連鎖餐飲集團瓦城(2729)公布2020年12月自結合併營收4.15億元，月增達11.8％、年增1.36％，去年第四季合併營收11.95億元，雖季減7.26％、仍年增4.44％，雙創同期新高。累計全年合併營收46.1億元、年減5.89％，連年成長紀錄雖因疫情干擾中斷，仍改寫歷史次高。

瓦城表示，新冠肺炎疫情加速集團策略調整節奏，成功降低受疫情衝擊程度。隨著時序步入餐飲旺季、振興優惠期限將屆、以及安心餐廳措施獲顧客信賴，成功持續帶動門市來客，使去年12月及第四季營收續創同期新高。

展望後市，因應國際疫情持續嚴峻，衛福部去年12月啟動秋冬防疫專案。由於時序進入歲末聚餐旺季，瓦城持續以最高防疫規格因應，定期進行SGS升級版餐飲衛生管理標章（HM PLUS）稽核，嚴格把關服務、環境、食材等環節。

瓦城指出，觀察國內多數企業已選擇以小型尾牙或部門聚餐方式取代大型聚眾活動，使集團旗下餐廳尾牙訂位更勝以往。對此，集團旗下瓦城、時時香、1010湘、非常泰等4品牌推出「尾牙春酒饗宴」套餐，祭出周周抽獎好康，搶攻尾牙春酒商機。

此外，看準今年年菜需求將勝於往年，瓦城結合旗下瓦城、時時香、1010湘、非常泰等4品牌推出年菜預購，主打預約取餐、新鮮現做、一次到味特色，並首度開放線上預購。瓦城表示，去年年菜系列訂購組數超過3千套，看好今年可望再創熱銷佳績。

(時報資訊)