冷氣團發威，許多民眾到合歡山賞雪，車輪雖然加掛雪鍊，仍有不少車輛在雪地打滑，甚至發生車禍、煞車不及自撞山壁！仁愛警分局員警，11日在武嶺向民眾宣導加掛雪鏈，及在結冰路段行駛技巧。

警方指出，開車上山賞雪要注意車速，切記「輕踩輕放」原則，起步時油門輕踩，車速盡量放慢，駕駛中也盡可能保持一定的速度，不要急踩油門或急踩煞車。

而且，建議最好開四輪驅動車比較安全，抓地力較足夠；轉彎時要加大半徑，防止側滑；雪地行車容易打滑，必須與前車保持建議更遠的距離；雪鍊要確實綁緊，切勿鬆動，並且放低輪胎胎壓，增加接觸面及摩擦力。

合歡山雪季期間，上山車輛需加掛雪鍊，禁止3.5噸以上車輛及機慢車上山，台14甲線武嶺、昆陽、松雪樓路段，仁愛警分局派員指揮疏導交通，請依照員警管制及疏導措施行駛。

雪鏈可分為一般型、V型與網狀型，其中以V型破冰效果最好，但安裝方向須特別注意，以免破冰齒刺破輪胎！雪鍊如果沒有破冰功能，遇到結冰路段，就會造成打滑，尤其是武嶺至松雪樓段（俗稱水晶宮），因沒有日曬結冰較厚，是最易打滑路段，而且，裝V型雪鏈的車子行駛正常，而一般型的鐵鏈，則常有打滑情形。

(中時 )