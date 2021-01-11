國際美元反彈，主要亞幣走貶，但台股開低震盪收高，新台幣升勢雖減弱，仍見到27元價位，尾盤央行進場調節後，續上演豬羊變色，終場收在28.485元兌1美元，貶值2.8分，為連續四個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量11.96億美元。

外匯交易員指出，台股看回不回，午後反攻再漲93點，站上15,557點、續創歷史新高，外資雖小幅賣超15億元，但方向仍偏匯入，加上出口商進場拋匯，支撐新台幣升勢，但與上周相比緩和許多，央行除盤中仍買匯阻升，尾盤也再擴大作價幅度，硬是把新台幣打到轉貶，顯然升值壓力仍持續加重。

外匯交易員認為，台股屢創新高，更受外資青睞，短線轉為匯出的機率微小，加上農曆年關愈來愈近，出口商年前資金需求強，預期仍不得不進場拋匯，管國際美元反彈，但新台幣恐怕還是欲弱不易，預料央行應該就是繼續苦若守匯到鼠年封關。

(工商 )