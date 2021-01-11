宜蘭縣在農曆過年期間舉辦的「歡樂宜蘭年」將邁入第28年，今年舉辦期間適逢2月14日西洋情人節，宜蘭縣政府首次舉辦情定宜蘭年情歌對唱比賽，總獎金達10萬元，縣府廣邀情人、夫妻、家人或朋友報名參賽。

今年歡樂宜蘭年主場地移師到五結鄉中興文創園區舉行，重頭戲是2月11日晚間的除夕守歲，舉辦期間還有年貨大街等活動，宜蘭縣政府考量年初三適逢2月14日，因此決定舉辦情歌對唱比賽。

情歌對唱比賽分3階段，1月8日至15日是海選報名作業，比賽分16至34歲青春洋溢組，35至64歲活力四射組，65歲以上長青不老組，採雙人合唱的方式，2人一組報名參加比賽。

初賽是1月16日在宜蘭縣政府文化局2樓演講廳舉行，當天上午8時至9時開放現場報名，預賽及決賽分別在1月23日及2月14日在中興文創園區舉行，評分有音色、音準、節拍、咬字節奏、演唱技巧、儀態台風、魅力、服裝造型等項目。

各組第1名可獲得獎金1.6萬元，第2名1萬元，第3名6000元，並頒發獎盃，各組取1組最佳人氣獎，各頒2000元。

(中時 )