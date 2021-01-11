邱昊奇眼神很有戲。（三立提供）

邵翔、邱昊奇劇中對決使壞。（三立提供）

邵翔在三立、華視八點華劇《廢財闖天關》顛覆過去暖男學長形象，飾演長期遭堂弟邱昊奇頤指氣使被霸凌的陰沉腹黑反派。兄弟倆因家族企業反目成仇，上演相互算計、諜對諜的戲碼。邵翔表示，目前劇情因情勢關係，只能暗地裡做一些壞事，例如設計讓邱昊奇失憶再藉機冒充他的身分等，待時機成熟就會放肆耍壞一吐怨氣，他還預告之後會暫居上風，對邱昊奇爆發被霸凌壓抑已久的情緒。

邵翔、邱昊奇兩人有多場對手戲，兩人使壞尬戲對彼此演技讚譽有加。邵翔印象最深刻的是有場戲他在雨天被邱昊奇尖酸刻薄的話語激怒，一氣之下推倒邱昊奇害他失憶，大讚邱昊奇十分敬業，佩服他在寒流來襲，還能二話不說就直接把頭泡進爛泥巴裡，邵翔更讚邱昊奇的眼神很有戲，笑說單眼皮看起來更兇惡無情，超級加分！

邱昊奇也提到對邵翔一場被逐出家門的戲印象深刻，「邵翔詮釋的悲憤、以及把全世界壓在他身上的不公正全傾瀉而出的能量，相當驚人！」特別喜歡邵翔在那場戲的演繹。而網友對於邱昊奇囂張跋扈的模樣又愛又恨，直呼他演技能屈能伸，面對梁舒涵時霸氣中帶點寵溺，反觀對邵翔的樣子則是冷血無情，眼神自動切換讓人折服！

這次在劇中飾演一位有心眼的反派，被問到現實生活中有沒有遇過這種人，邵翔笑說：「我很幸運身邊朋友都很善良、相親相愛，不會有人想佔我便宜」。倒是老婆小蠻有遇過曾經和朋友計畫合資開店，結果被騙錢差點血本無歸，在得知此事後邵翔替老婆抱不平，就幫她去找朋友理論，最後朋友受不了他的熱情與毫無破綻的邏輯，拿回了原本該有的錢，讓老婆到現在都不敢亂投資。邵翔日前喜曝小蠻懷孕的消息，現在的他拍戲時使勁耍壞，每天都期待可以趕快拍完回家，轉換情緒回到家照顧老婆和寶寶，邵翔成了標準的「寵妻魔人」。

(中時 )