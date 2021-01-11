含萊克多巴胺美豬元旦起正式開放進口，引起民眾對食安疑慮，民進黨副秘書長林飛帆日前表示，「到現在為止，沒有任何一塊豬肉進口」，行政院推出的「豬肉儀表板」也顯示，截至7日美豬進口量掛零，但卻遭踢爆4日已有5批美國豬肉進口。對此，藥師林士峰對林飛帆喊話，月薪9萬就應該要拿出品質來認真的工作。

對於林飛帆曾說沒有任何豬肉進口，林士峰今(11日)在臉書上表示，「我說林副秘書長，你這樣子不行喔！」他還忍不住直言，月薪9萬就應該要拿出品質來認真的工作，您現在的正式工作是民進黨的副秘書長，既然領人薪水，就應該要確實的查驗消息之後，再適當發言會比較好。

林士峰更質疑林飛帆，「不知道您這樣子亂說，至今沒有任何一塊豬肉進口，到底是『笨』還是『壞』？」

網友們也留言回應，「他一肚子壞水」、「台灣有多少人跟林非凡一樣沒良心的？」、「豬已經不是問題而是內心的價值為何」、「他說的話能信嗎」。

針對「豬肉儀表板」失靈，食藥署解釋，進口豬肉在食藥署查驗結案後，資料就會更新在「邊境查驗自動化系統」，但「豬肉儀表板」是依據海關放行結案的進度，另還需配合進口業者或其他政府單位的進度更新，所以兩者會有時間差。

這個是1月9日的新聞 林飛帆：至今沒有任何一塊豬肉進口 這個是1月11日的新聞 民眾發現1月4日已有5批美國豬肉進口資料，總量超過108噸 ------------分隔線--------- 我說林副秘書長，你這樣子不行喔！ 月薪9... 由藥師林士峰發佈於 2021年1月10日 星期日

(中時新聞網)