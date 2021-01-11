英國《週日郵報》（Mail on Sunday）報導，大陸最近刪除由武漢病毒研究所進行的大量病毒相關研究資料，其中更刪光由病毒所研究員石正麗進行的所有研究，英國政治人物評論，此舉恐怕是在掩蓋病毒起源的相關證據。

世界衛生組織（WHO）專家團將赴大陸調查新冠病毒起源。

英國《週日郵報》10日踢爆，超過300篇由武漢病毒研究所進行、獲大陸國家自然科學基金委員會刊登上網的病毒相關研究目前已全部遭到下架，被刪除的研究資料包含動物傳人的疾病調查，另外由石正麗所進行的研究資料也全數被刪光。

此外，有關調查新冠病毒起源的重要研究，包含一項從蝙蝠身上冠狀病毒展開的跨物種感染風險研究，以及另一項蝙蝠攜帶人類病原體的研究，現在都已經從網站上消失。

針對大陸刪光相關病毒研究，英國前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）表示，這是另一起大陸掩蓋新冠病毒起源相關證據的例子，「中國明顯是在隱藏證據，對發生什麼事情進行完整調查是很重要的，但是中國似乎在盡一切努力阻止這種情況發生。」

「我們不知道研究室發生了什麼事，也許是在試驗蝙蝠冠狀病毒時出了差錯，除非中國公開接受審查，不然全世界都會假定他們隱瞞了某些事。」

世界衛生組織（WHO）組成的專家團近期欲前往大陸調查新冠病毒起源，不過在成行前最後一刻未獲得大陸簽發簽證而延宕，上周世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）還公開對北京表示「失望」，不過據美聯社報導，北京今（11）日宣布允許世衛專家團入境調查，大陸國家衛生健康委員會今天發布一句話的聲明稿指出，世衛調查團將於14日抵達，目前尚不清楚調查團是否獲准進入武漢進行調查。

(中時新聞網)