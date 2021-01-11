大陸新生代女星李沁，在2018年以宮廷劇《如懿傳》飾演後宮第一美人「寒香見」爆紅，而現實生活中的李沁，也是高顏值的氣質美女一枚，李沁昨（10日）則罕見解放好身材，以一襲深U、貼身長裙出席活動，讓她前凸後翹的身材曲線全都露。

李沁昨（10日）身穿綠色深U貼身長裙出席騰訊娛樂年度盛典，平常穿搭保守的李沁，這回罕見開深U、展現性感，大方露出美肌和白嫩酥胸，而禮服的超貼身設計，更是讓李沁前凸後翹的身材曲線全都露，畫面超養眼，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

李沁事業線若隱若現，畫面性感。（圖／取材自李沁微博）

李沁不只難得曬性感，今年參與電視劇《狼殿下》、《在一起》、《錦繡南歌》的李沁，也累積出超夯人氣，李沁在活動上風光奪「年度電視劇女演員獎」，她領獎時也感性說：「2020年的確有很多作品跟大家見面、也很開心，2021年希望可以初心不改、步履未停，謝謝大家！」

網友也狂讚李沁的性感突破，紛紛留言：「太美了沁沁子」、「好有氣質」、「氣質絕美，風情萬種的李沁」、「啊啊太好看了吧！」、「事業線好性感」、「女神好看」。

李沁演活《如懿傳》後宮最美妃子，現實生活也是氣質女神一枚。（圖／取材自李沁、如懿傳微博）

(中時新聞網)