20歲鄭姓男子去年10月間深夜開車行經烏日區某路口，認為前車劉姓女駕駛故意擋車，竟持槍朝劉女車輛連開4槍，所幸，均未擊中劉女。警方循線隔天在鄭男住處起出一批具殺傷力槍彈。鄭男到案供稱，他並無意殺人，只是想要嚇嚇對方，檢方偵結依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪將他起訴。

鄭男在2020年10月15日深夜10時，攜帶2把改造手槍及68顆子彈開車外出，行經烏日區中山路3段與高鐵東路的路口，認為前車擋住他行車去向、劉姓女駕駛是故意擋車，心生不滿竟持槍朝前車連開4槍，均貫穿車身，彈頭分別卡在車門夾層、左前葉子板及掉落車內，所幸，並未擊中劉女。

劉女與鄭男並不相識，無端惹來槍彈襲擊之災，且所駕車輛遭子彈貫穿破洞及板金損壞，她嚇得花容失色向警方報案。警方隔天凌晨循線到鄭男住處地下停車場，拘提到正要開車逃逸的鄭男，在他身上查獲2把改造手槍、彈匣及68顆子彈，並在車內起獲改造手槍板成品1把、子彈25顆及已擊發過彈殼2顆。

鄭男承認製造及持有槍彈，但否認有殺害劉女之意，辯稱他只是想要嚇嚇對方，本來要朝對方左前車輪射擊，但劉姓女駕駛突然加速衝上來，才會射擊到左前葉子板及駕駛座車門。

警方將查獲槍彈送驗，2把改造手槍及近百顆非制式子彈均具有殺傷力，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及殺人未遂等罪，將鄭男起訴。

(中時 )