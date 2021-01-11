南投50歲陳姓男子腹瀉持續數周，一開始以為是吃壞肚子，不過每天幾乎都在廁所度過，甚至拉出血便才就醫！醫師安排大腸鏡及腹部電腦斷層檢查，發現患者大腸直腸嚴重發炎、潰瘍，經抗生素治療及靜脈輸液治療後，已順利出院。

衛生福利部南投醫院大腸直腸肛門外科醫師許家榮表示，潰瘍性腸炎的症狀與腸胃炎、腸躁症類似，容易被忽略。不過除了持續腹痛、腹瀉之外，還可能出現體重減輕、發燒甚至血便、貧血等症狀，疾病時好時壞，但發炎情況往往會持續多年，嚴重影響生活品質。

許家榮表示，潰瘍性腸炎是腸道黏膜慢性發炎所導致的疾病，成因尚不明，可能與免疫系統失調、家族史、感染、生活壓力等有關；潰瘍性腸炎需盡早就醫控制，且需要長期治療，與疾病和平共存，降低併發症。若控制效果不佳或不規則治療時，疾病會有惡化的可能，嚴重時恐需手術治療，也不排除有癌化的可能性，因此，患者應遵從醫囑、持續治療、定期追蹤，維持正常作息。

(中時 )