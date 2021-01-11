全聯春節福袋頭獎玩新梗！繼去年頭獎祭出市價高達388萬的「MASERATI」瑪莎拉蒂跑車後，全聯11日宣布，今年首次推出福袋頭獎投票活動，有「Porsche保時捷Cayenne」（市值354萬元）跟「Tesla特斯拉Model X」（市值333萬元），讓消費者自己決定要抽哪台車！即日起至1/18，消費者可到全聯官方Instagram參與投票活動，1/19當天才會正式揭曉頭獎是什麼！

全聯表示，每年大年初一最受矚目的全聯福利中心福袋，總是在開賣前就引爆大批網友熱議，因全聯每次都會推出豪華車頭獎，讓民眾試手氣博個好彩頭；今年除了頭獎名車外，還有22名「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動機車（市值74,980元）「新騎獎」，以及餐券、遊樂園門票、抵用券等豐富獎項，總獎項超過200名，也再度創下全聯福袋獎項史上新高紀錄！

全聯說，全聯牛年福袋將於2月12日大年初一，早上9點在全台門市準時開賣，今年同樣販售兩種價格不同福袋，有「生肖福袋」與「萬國福箱」。其中「生肖福袋」使用12生肖牛年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，售價200元，可享一次抽獎機會，全台限量10萬袋；而「萬國福箱」則強化國旅需求，使用市價5,280元的萬國通路20吋四輪登機箱，售價1,200元，可享6次抽獎機會，全台限量2萬台（金／銀各1萬台）。

全聯表示，今年不管是「生肖福袋」還是「萬國福箱」，皆內含超過10樣的食品、用品及文創品，包含「五月花厚棒袖珍包（8抽3包）」、「舒潔大馬士革玫瑰四層抽取衛生紙（90抽）」、「靠得住完氛封漏細緻棉柔夜用」、「桂格5X人蔘濃縮精華飲」、「白蘭氏葉黃素精華凍」、「可口小瓜呆脆笛酥（口味隨機）」、「悅氏山苦瓜油切綠茶」、「金銀滿山存錢筒桌曆」、「福利熊牛年紅包袋（5入）」、「2021福利熊漫畫本」、「新春大禮包」等聚寶好物，光內容物總價值就超過900元。

全聯表示，今年共推出12萬個福袋，不論是「生肖福袋」與「萬國福箱」都有機會抽到豪華車頭獎，以及22名的「新騎獎」。為回饋消費者，今年不僅增加大獎的獎項，福袋內容物也很豐富，尤其「新春大禮包」最高現省超過1萬元，聯合食衣住行育樂超過40家品牌優惠，讓消費者一次通通享有，其中還有多家遊樂園門票好康，如宜蘭傳藝園區門票免費兌換（價值約150元）、麗寶樂園買探索世界全票贈天空之夢摩天輪搭乘券（價值350元）等，讓無法出國的民眾，在過年期間也能好好在台灣玩樂。

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