近日有民眾出面投訴，日前向業者「蛙蛙文創」訂購口罩，卻遲未收到商品，民進黨立委陳亭妃今日召開記者會爆料，蛙蛙文創不只有消費糾紛，還疑似沒有取得許可，就私自製造口罩，衛福部食藥署主秘李明鑫回應，蛙蛙文創沒有申請GMP查廠，恐牽涉刑法問題。

今日除陳亭妃外，包括台北市議員陳怡君、桃園市議員余信憲、台南市議員陳怡珍及蛙蛙文創離職員工共同出席記者會。

陳怡君表示，根據目前蒐集到的帳冊，蛙蛙文創已經有上億元獲利，但為什麼不出貨？且業者目前只有販賣許可，其新竹湖口工廠尚未送出GMP申請案給衛福部食藥署，根據法規不能製造口罩，卻自己在私自製造口罩。且蛙蛙的製成品，也有許多大小耳的瑕疵。

陳亭妃質疑，業者收取了訂金卻不出貨，是否挪用這些資金去買機器，再跟衛福部申請製造許可，利用無本生意發災難財。

蛙蛙離職員工出面證實，自從買了機台後，蛙蛙文創就停止跟大廠買口罩，違法供貨自產口罩，但動不動就斷繩、斷耳、大小耳，鐵片壓條也有問題，很擔心劣質品造成社區傳染疫情爆發。

另一位蛙蛙文創離職員工說，業者將散裝的口罩帶回辦公室，要員工加班包口罩，「光是看到在桌上鋪上垃圾袋，就覺得不太對勁」，而業者卻宣稱這些是醫療口罩，沒有問題。

余信憲表示，內部員工受老闆指使，良心過意不去，業者將有衛福部字號的外盒，再自行分裝放入自行在新竹生產的口罩，形同用真瓶賣假酒。

陳怡珍說，台南目前有27件消費者申訴，蛙蛙文創業者也另外用親膚口罩取代醫療口罩，要消費者簽退換貨協議，蛙蛙文創可能涉及詐欺罪或加重詐欺罪，希望檢調積極查處還給消費者公道。

李明鑫指出，蛙蛙文創如若冒用其他廠商許可證，恐還涉及藥事法第86條「擅用或冒用他人藥物之名稱、仿單或標籤」。

(中時 )