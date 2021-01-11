國立中山大學11日與台灣國際造船公司結盟、簽署合作備忘錄。中山大學研發水下載人載具全仰賴「技術自主、技術深耕」，載具除可進行多樣的海洋科學探測、人文探索、工程作業，未來更將協助台船公司導入AI，提供聲納、影像傳輸技術，共同研發MIT小型救援潛艇。

日前空軍F16戰機於花蓮外海失事，中山大學水下載具研發團隊當時就曾提供自製水下載具與聲納系統，以及運用深海拖曳式光纖探測系統（FITS）下潛至千米深海底協尋戰機黑盒子。

中山大學水下載具研發中心主任王朝欽指出，第一代雙載水下載具（MUV）已在高雄港內測試成功，可下潛20至50米，應用於探測洋流發電、海洋聲納、海底地形探測、海洋氣膠研究及國防科技。與台船合作後，將加入 AI 與深度學習技術，自主研發儀器系統提供整合型系統與服務，如水下追蹤、海域調查、深海探勘、敵船辨識、聲納技術及通訊資安等。

王朝欽表示，團隊正開發具有人工智慧的水下無纜式自主運行AUV（自主式水下載具），可辨識20種水下物件與生物，辨識成功率高達9成，同時具備深海追蹤和避障功能，未來可轉化為協助水下養殖、探勘與搜救用途。

台船董事長鄭文隆表示，台船已進行政府潛艦國造計畫4年，未來將以中山為「第一優先合作對象」，期待優異的學術能量與台船實務經驗結合。

(中時 )